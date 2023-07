Camí aplanat

Els equips de la Lliga Multisegur aproven la gestió del president de la FAF, Félix Álvarez, que aspira a la reelecció

No sembla trobar-se un camp ple de mines el president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Félix Álvarez, en el camí cap a la reelecció. A l’assemblea general ordinària passada, el mandatari es va postular per repetir quatre anys més com a màxim dirigent als comicis que es duran a terme, atenent l’anunci del calendari electoral, el 14 de setembre vinent. El president té el suport de la majoria dels equips de la Lliga Multisegur Assegurances i de la Lliga Unida i, per tant, no es presenta un panorama gens complicat per a Álvarez, que a hores d’ara no