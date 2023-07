Xavi Cardelús puja al podi amb un segon i un tercer lloc a Portimao

Actualitzada 03/07/2023 a les 06:50

Xavi Cardelús va poder reivindicar-se a l’Europeu de Moto2 després d’un mal cap de setmana a l’anterior cita a Jerez, i ahir va aconseguir dos podis amb una tercera i una segona posició a les dues curses celebrades a Portimao.A la primera de les carreres, Xavi Cardelús sortia en tercera posició, però un mal inici va deixar-lo força endarrerit i va passar a setena posició a la primera de les 16 voltes. A poc a poc, però, va poder anar remuntant fins a ser ja tercer a la 12a volta, una posició que ja no va deixar escapar fins al final. A la segona de les curses el guió va ser totalment diferent, amb el pilot de Promoracing mantenint-se en tot moment a les posicions capdavanteres (no va baixar del tercer lloc), i acabar sent segon. A la general, Cardelús va pujar al segon lloc amb 80 punts.Un cop acabada la cursa, Cardelús va manifestar que “estic molt content de com hem tancat aquet cap de setmana, que va començar amb dificultats”, i va agregar que “retrobar-me amb el podi d’aquesta manera, per partida doble i pujar fins al segon lloc de la classificació del campionat, parla molt bé de la feina que estem fent”.