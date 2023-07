El resident alemany Jan Frodeno s’endú la victòria a l’Ironman 70.3 Andorra davant del seu compatriota, Jonas Schomburg

El resident Jan Frodeno va complir els pronòstics i va endur-se la victòria a l’Ironman 70.3 Andorra, prova que marcava l’equador de l’Andorra Multisport Festival que se celebra al país amb l’organització de The Ironman Group i la col·laboració del Govern. Tampoc hi va haver sorpreses a la cursa femenina, i el triomf va ser per a l’australiana Ashleigh Gentle, que va repetir la medalla d’or que ja havia aconseguit en l’edició del 2022. El tercer Ironman 70.3 Andorra va aplegar mig miler de persones en una edició que tenia com a principal novetat el canvi de l’epicentre, que va