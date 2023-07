Les seleccions europees jugaran menys partits al Premundial

El format canviarà de 10 grups de 5 o 6 equips a 12 grups de 4 o 5 combinats

La UEFA va aprovar un canvi a la fase de classificació per al Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic del 2026 que es traduirà que la selecció nacional disputarà menys partits dels que jugava en fases anteriors. De cara a la propera Copa del Món, es passarà de 32 a 48 equips, i Europa pujarà dels 13 als 16 actuals, fet que comportarà canvis.



Fins ara hi havia 10 grups amb 5 o 6 equips en funció dels sortejos, mentre que a partir del proper Mundial hi haurà un total de 12 grups amb 4 o 5 equips, en què