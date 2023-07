L'Haute Route Pyrénees apuja el teló amb 400 corredors

Actualitzada 03/07/2023 a les 17:45

Prop de 400 corredors prendran part a la sortida de l'Haute Route Pyrénees, tercera prova de l'Andorra Multisport Festival, que tindrà lloc a Andorra la Vella i que finalitzarà, en la seva primera etapa, al port de Cabús. La primera jornada consta de 88 quilòmetres i més de 2.900 metres de desnivell i serà l'única que es disputarà íntegrament en territori andorrà. La prova és l'hereva de l'anterior 21 Ports i hi haurà participants de 49 països diferents i es tracta, segons comenta el director regional de The Ironman Group, Agustí Pérez, com un "Tour de França amateur" per la seva duresa i la qualitat de les etapes. La resta de jornades, tres, es disputaran en territori francès amb un final aquest dissabte a la localitat de Pau.