L'Ironkids escalfa motors per l'Ironman 70.3 Andorra

La plaça del Poble d’Andorra la vella va escalfar motors ahir per la disputa de l’Ironman 70.3 Andorra amb la celebració de l’Ironkids. Es tracta de curses destinades als joves de 3 a 15 anys que havien de córrer entre 250 metres i un quilòmetre de distància en funció de l’edat entre l’avinguda Meritxell i la plaça del Poble, i que va comptar amb gairebé un centenar de joves participants.El plat fort d’aquest equador de l’Andorra Multisport Festival arribarà avui amb la disputa de l’Ironman 70.3 Andorra a partir de les 8.00 hores per a la categoria PRO masculina, i a les 8.02 hores per a la PRO femenina. Els grups d’edat arrencaran a les 8.15 hores. Els triatletes hauran de completar dues voltes de 950 metres cadascuna al llac d’Engolasters abans d’iniciar el segment de bicicleta amb dues voltes al circuit que passa per Encamp, Canillo i el coll d’Ordino, fins a arribar a Andorra la Vella, on es farà la mitja marató en un traçat que transcorrerà vorejant el riu Valira, i que tindrà com a final la plaça del Poble.