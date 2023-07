Júlia Muratet es classifica per a la semifinal mundial del Queens' Chess Festival

Actualitzada 02/07/2023 a les 18:53

La jugadora del GEVA-CEA Júlia Muratet s’ha classificat per a les semifinals del món del Queens’ Chess Festival, el torneig en línia organitzat per la Comissió de la dona de la Federació Internacional d’escacs que ha reunit aquesta tarda a més de 100 jugadores de tota Europa per a disputar l’eliminatòria continental.La Júlia, que partia la 32 del rànquing inicial, ha assolit 6,5 d’11 punts possibles -guanyant la darrera partida a la Candidata a Mestre d’Estònia Svetlana Pritulina (2022 FIDE)- i ha quedat en 20a posició, fet que li ha permet passar a la semifinal que agruparà a les 25 millors jugadores de cada continent el dissabte 15 de juliol. D’altra banda, Alexandra Muratet, que partia la 36 al rànquing inicial ha quedat en la mateixa posició amb la meitat de punts possibles, 5.5 d’11 rondes.