El jove extrem dret de 20 anys arriba cedit per l’Osasuna fins a final de temporada

L’FC Andorra ja té el tercer fitxatge de cara a la propera temporada després que anunciés ahir al matí l’arribada del jove extrem dret de 20 anys (en farà 21 el 10 d’agost) Iker Benito. El futbolista és propietat del CA Osasuna, on ha jugat les tres últimes temporades al filial, i arribarà cedit per una campanya a l’entitat tricolor.



Benito és un extrem ràpid, habilidós en l’u contra u i capaç de jugar amb les dues cames i a totes dues bandes, tot i que majoritàriament ho ha fet per la dreta. Nascut a Miranda de Ebro, a la província