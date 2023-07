Enric Mas es retira i Adam Yates guanya a Bilbao

Actualitzada 02/07/2023 a les 07:00

La primera etapa del Tour de França amb sortida i arribada a Bilbao va tenir protagonisme dels ciclistes residents al país amb la cara amarga per a Enric Mas, que va haver d’abandonar després d’una caiguda al tram final, i amb l’alegria d’Adam Yates, que es va endur el primer triomf parcial després de superar el seu germà bessó i també resident, Simon Yates.Baixant el port del Vivero, a 23 quilòmetres de meta, Enric Mas va anar per terra juntament amb Richard Carapaz, i el resident ja no va poder seguir i va haver d’abandonar. Mentrestant, al davant, els favorits Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard van moure’s al port de Pike a deu quilòmetres pel final, i just allà va ser quan van saltar els bessons residents Simon i Adam Yates, que van arribar en solitari a la línia d’arribada a Bilbao, i on Adam Yates va suparar Simon.