El Sideco Encamp no serà amfitrió a la Champions

La UEFA no va acceptar la candidatura dels encampadans

El Sideco FC Encamp no serà un dels amfitrions de la fase preliminar de la Champions League de futbol sala després que la UEFA no acceptés la candidatura dels tricolors. El Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ja havia acollit una prèvia europea de futbol sala el novembre del 2020 en plena pandèmia, i amb aquest aval, l’entitat encampadana va demanar a la UEFA ser un dels amfitrions de les vuit lliguetes de la fase preliminar, cosa que finalment no passarà.



Segons va anunciar l’organisme continental, els vuit amfitrions seran el KSC Lubawa de Polònia, el Futsal Klub Lucenec d’Eslovàquia, el Doukas