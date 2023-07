El 36è míting del CAVA comptarà amb 133 participants al Comunal

Actualitzada 02/07/2023 a les 07:00

El CAVA (Club d’Atletisme Valls d’Andorra) comptarà amb 133 participants a la 36a edició del Míting de l’entitat que se celebra avui a l’Estadi Comunal Joan Samarra. En total es disputaran nou proves en categoria masculina i vuit en femenina, ja que finalment no hi va haver cap noia inscrita en el salt de perxa.Pel que fa a les disciplines amb més competidors, els 400 llisos masculins comptaran amb 24 atletes, entre ells Pau Blasi, mentre que Duna Viñals serà una de les atletes que disputin els 400 tanques femenins. En total, 27 competidors del CAVA i un dels AAA (Amics d’Atletisme d’Andorra) prendran part en el míting, que comptarà amb Geena Stephens, que l’any passat va disputar el 4x400 amb Espanya al Campionat del Món de Belgrad, com una de les competidores més destacades.La prova arrencarà a les 16.00 hores amb la perxa masculina, i l’última prova està prevista a les 20.10 hores.