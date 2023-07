Doria, fora de la final en caiac, però passa a quarts en extrem

Actualitzada 02/07/2023 a les 06:59

Mònica Doria va quedar fora de la final de caiac dels Jocs Europeus que s’estan fent a Cracòvia per tot just vuit centèssimes. La palista va acabar en 11è lloc (passaven les deu primeres) amb un temps de 104”94, a 0”08 de l’alemanya Ricarda Funk, que va ser qui va marcar el tall.A la tarda, les coses van anar-li millor a Doria, ja que va classificar-se per a les sèries de caiac cros després de ser 16a i aconseguir l’última de les places que obtenien la classificació. Als quarts de final es veurà les cares contra Stefanie Horn, Majorie Delassus i Kimberley Woods. Laura Pellicer, en canvi, va ser 30a i no va classificar-se per a les eliminatòries d’avui.A més de la prova de caiac cross, Mònica Doria disputarà avui al matí les semifinals de la competició de canoa, i si acaba entre les deu primeres, competirà també a la final.