Una vintena de residents seran al Tour de França

Actualitzada 01/07/2023 a les 06:49

Una vintena de ciclistes residents al país arrencaran avui la seva participació a l’edició 110 del Tour de França, que arrenca des del País Basc. Per a la jornada d’avui hi ha programada una etapa amb sortida i arribada a Bilbao, demà hi haurà la segona jornada entre Vitòria i Sant Sebastià, i dilluns la cursa sortirà des d’Amorebieta-Etxano en direcció França.Entre els corredors del país destaquen el nord-americà Sepp Kuss, a les files del Jumbo, i el català Marc Soler i el britànic Adam Yates, de l’Emirates, en els equips favorits per fer-se amb el triomf, amb Vingegaard i Pogacar, respectivament. A més, també hi serà l’excampió del món, el gal Julian Alaphilippe, el balear Enric Mas com a cap de files de l’equip espanyol Movistar o altres noms, com Louis Meintjes, Jonathan Castroviejo, Thomas Pidcock o David de la Cruz.