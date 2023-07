L'FC Andorra confirma l'arribada de Julen Lobete

El davanter de 22 anys arriba cedit un curs pel Celta de Vigo

L’FC Andorra ja té el segon fitxatge per a la propera temporada després que confirmés ahir l’arribada de Julen Lobete. Tal com va avançar el Diari a principi de setmana, l’acord era un fet i només mancaven alguns serrells perquè el davanter de 22 anys s’incorporés a la disciplina tricolor cedit pel Celta de Vigo per al curs 2022-2023. Tot i que la seva posició és de davanter centre, Lobete també pot actuar per la banda esquerra, ja que es tracta d’un davanter mòbil amb una bona capacitat associativa.



Nascut a Lezo, Guipúscoa, fa 22 anys, va formar-se al futbol base