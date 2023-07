Fede Bessone no seguirà com a tècnic de l'Atlètic Escaldes

Actualitzada 01/07/2023 a les 06:47

Fede Bessone no seguirà com a tècnic de l’Atlètic Club d’Escaldes tot i guanyar la Lliga Multisegur Assegurances, tal com va anunciar ahir a les xarxes socials. L’exfutbolista de l’FC Andorra i extècnic de l’Inter Escaldes va arribar precisament a la banqueta de l’At­lètic l’estiu passat procedent del rival escaldenc, i a la seva primera temporada va aconseguir el primer títol de Lliga Multissegur Assegurances de l’Atlètic.A les xarxes socials, Bessone va publicar un escrit agraint “a l’Atlètic Club Escaldes donar-me aquesta oportunitat que tant he gaudit”, i va afegir que “ha estat un any increïble del qual m’enduc una satisfacció molt gran com a tècnic, però em quedo amb la sensació que un grup cregui en tu des del primer dia fins a l’últim. No hi ha paraules per descriure el que se sent. Gràcies equip”.