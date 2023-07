El MoraBanc suma 614 nous abonats en un mes

Actualitzada 01/07/2023 a les 06:45

El MoraBanc Andorra va tancar amb nota el primer mes de la campanya d’abonats pel retorn a l’ACB, i entre el 22 de maig (quan es va presentar la campanya) i ahir el club tricolor va expedir un total de 614 nous carnets.Durant aquest primer mes, les noves altes podien obtenir un abonament a preu de LEB, igual que aquells que decidissin renovar el carnet. A partir d’avui, tots aquells aficionats que vulguin fer-se abonats del club hauran de pagar el nou preu, que va dels 220 als 480 euros (per als adults) sumant el carnet de soci i el carnet d’abonat.Pel que fa a les renovacions (el preu del curs passat a la LEB Or es manté al llarg de l’estiu per als que ja tenien carnet a la segona categoria del bàsquet espanyol), el ritme està sent bo i des de l’entitat van explicar al Diari que tot just porten una desena de baixes, destacant així el creixement que patirà la massa social del club sumant aquells que ja hi eren l’any passat amb els nous abonats que hi haurà enguany.