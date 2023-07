Doria passa a la semifinal de canoa i Pellicer no, per 15 centèsimes

Actualitzada 01/07/2023 a les 06:49

Mònica Doria va classificar-se per a les semifinals de canoa dels Jocs Europeus després d’acabar en 11a posició a la primera mànega de les sèries eliminatòries. La palista va completar el recorregut en un temps de 107”41 amb dos segons de penalització, i va cloure a 5”35 del millor temps, obra de l’alemanya Elena Lilik.Qui no va poder classificar-se va ser Laura Pellicer, que va quedar-se a només 15 centèsimes de fer-ho. A la primera baixada va ser 26a (passaven les 20 primeres) a quatre segons del tall, però a la segona va acabar en onzè lloc (les 10 primeres avançaven a semifinals) a només 0”15 de la desena posició.Mònica Doria disputa aquest matí les semifinals de caiac i la possible final si acaba entre les deu palistes amb millor registre, i a la tarda competirà a la qualificació de la modalitat de caiac cross, prova en la qual també hi haurà Laura Pellicer.