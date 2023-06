La lesió de turmell que arrossega des de Malta fa la guitza a Jiménez

Actualitzada 30/06/2023 a les 06:53

Vicky Jiménez Kasintseva no va arribar en les millors condicions físiques per disputar la qualy de Wimbledon. Abans d’afrontar el primer partit de la ronda de classificació a All England Club, l’andorrana ja va haver de retallar la preparació sobre herba per unes molèsties al turmell que no van acabar de fer net. Després de la derrota a la qualy davant l’anglesa Anna Brogan, Jiménez va explicar que “no he pogut arribar en les millors condicions a Wimbledon. Des que vaig acabar els Jocs dels Petits Estats de Malta arrossego una petita lesió que no m’ha permès entrenar gaire i, sobretot, competir la setmana passada”. Per tot plegat, creu que “no m’he pogut preparar al màxim per a Wimbledon però, evidentment, ha estat una gran experiència i espero tornar-hi l’any que ve”. L’andorrana seguirà ara el procés de recuperació.