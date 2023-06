L'Ironman 70.3 Andorra tindrà uns 500 triatletes

Actualitzada 30/06/2023 a les 06:49

La tercera edició de l’Ironman 70.3 Andorra comptarà amb gairebé mig miler de participants i una trentena d’atletes d’elit, atrets pel recorregut de la prova i perquè Andorra repartira quatre places (dues de masculines i dues de femenines) elit per al Campionat del Món de Finlàndia, i 45 entre els diversos grups d’edat.Entre els homes, els residents Jan Frodeno i Cameron Wurf arriben com a favorits, igual que l’australià Josh Amberger, l’alemany Jonas Schomburg o el neozelandès Kyle Smith. Pel que fa a les dones, la vencedora de l’any passat, Ashleigh Gentle, arriba com a favorita i es preveu un frec a frec amb la britànica Emma Pallant-Browne. També destaquen l’alemanya Daniela Kleiser, la francesa, Nikita Paskiewiez i les triatletes espanyoles Laura Gómez i Anna Noguera.La principal novetat d’enguany a la prova és que el centre neuràlgic deixarà el Parc Central i s’instal·larà a la plaça del Poble de la capital, on hi haurà la línia d’arribada, així com també l’espai de village.