L'FC Andorra confirma l'arribada de Julen Lobete

Actualitzada 30/06/2023 a les 18:51

L'FC Andorra ja té la segona incorporació de la temporada i ha confirmat aquesta tarda l'arribada del davanter Julen Lobete, tal i com va avançar dilluns el Diari. L'atacant basc arribarà a préstec per la propera temporada, ja que és propietat del Celta, i aquest curs ha jugat a l'RKC Waalwijk de la Primera Divisió holandesa, on ha disputat 29 duels, 12 com a titular, i ha marcat quatre gols. Format a la Reial Societat, va arribar a debutar amb el primer equip, on va jugar 13 partits i va marcar dues dianes, una de les quals al Camp Nou contra el Barça.