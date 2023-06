Govern vol allargar l'Andorra Multisport Festival

Actualitzada 30/06/2023 a les 13:17

El Govern vol allargar l'acord amb The IRONMAN Group per mantneir l'Andorra Multisport Festival més enllà del 2024, quan acaba el contracte. Així ho ha explicat aquest matí el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, que ha manifestat durant la presentació de l'IRONMAN 70.3 Andorra que "ja hem tingut converses amb l'organització, i ara hem de valorar dels esdeveniments quins han tingut la repercussió esperada o superior", i ha agregat que "n'hi ha hagut d'altres com pot ser la triatló d'hivern a Naturland que potser no han tingut l'atractiu suficient perquè parlem de renovar-ho". Torres ha declarat també que "ens hem emplaçat per quan acabi l'Andorra Multisport Fesitval d'enguany a seure'ns amb els organitzadors i els agents implicats per valorar i preveure de quina manera se li dona continiuïtat. Algunes proves tindran continuïtat, i d'altres es reconfiguraran o potser no tindran continuïtat".

500 participants a l'IRONMAN 70.3 Andorra

Mig miler d'atletes participaran diumenge a l'IRONMAN 70.3 Andorra, que té com a principal novetat el canvi d'ubicació, que passa del Parc Central a la plaça del Poble de la capital. El cònsol Major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha explicat que el principal motiu pel canvi ha estat "pels aparcaments", ja que "estem faltats, i més ara que hi ha el circ, no podíem tenir tot l'aparcament del Parc Central ocupat", i ha afegit que "vam posar el problema sobre la taula, ens van proposar alternatives, i aquesta és la que s'adequa més perquè conjuntem la natura amb l'entorn urbà propi de la capital". Sobre el canvi d'ubicació, el director general pel sud d'Europa d'IRONMAN, ha explicat que "estem molt contents de seguir creixent conjuntament", i ha clos que "això ens dona la realitat que volíem, que l'esdeveniment quedés inclòs dintre de l'entorn del país".

La participació de diumenge a l'IRONMAN 70.3 Andorra tindrà triatletes de luxe com els residents Jan Frodeno o Cameron Wurf. Sobre aquest alt nivell, Agustí Pérez ha assenyalat que "estem molt contents de que els grans triatletes del moment facin una prova que és important al calendari, però també dura per ells", i ha afegit que "ells viuen aquí, volen demostrar també a casa que això és un paraís pel món del triatló".

L'activitat a la plaça del Poble ja està en marxa amb el village d'IRONMAN, i aquesta tarda hi haurà un concert del saxofonista i ex-triatleta Llibert Fortuny. Demà serà el torn de l'IRONKIDS, la cursa infantil, i diumenge al matí hi haurà el plat fort amb l'IRONMAN 70.3 Andorra, amb sortida des del Llac d'Engolasters, i arribada a la plaça del Poble de la capital.