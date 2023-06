El president de la FAF es postula per repetir com a màxim dirigent als comicis del setembre

Fèlix Álvarez optarà a la reelecció com a president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), tal com va anunciar ahir a la 29a assemblea general ordinària de l’ens. Durant la reunió es va fer palès el contrast econòmic amb l’aprovació d’un pressupost rècord de 8,3 milions i un superàvit de 220.000 euros, i també es va modificar el reglament general per tal de rebaixar de tres a dues les incompareixences per ser exclòs de les competicions, vistos els diversos problemes amb els impagaments que va haver-hi la temporada passada.



Álvarez compleix enguany el primer mandat com a president de la