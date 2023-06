Nou medalles als jocs mundials d'Special Olympics

Actualitzada 29/06/2023 a les 14:16

La federació esportiva d'Special Olympocs Andorra ha tornat dels jocs mundials de Berlín amb tres ors, un de Xavi Sánchez en judo, de Leticia Jales en botxes i Sandra Carvahalo en bàdminton; tres plates, per la dupla Letixia Jales i Jordi Tarifa en dobles mixtes de botxes, Nàdia Roser en judo i Enric Adran a bàdminton, i tres bronzes de Laia Rodríguez a gimnàstica rítmica. El director nacional de la federació, José Antonio Pérez, s'ha mostrat "molt satisfet" dels resultats assolits i ha assegurat que "hem complert els objectius que teníem que vam marxar d'Andorra il·lusionats". La delegació andorrana va ser formada per tretze esportistes i Pérez destaca que tots els esportistes "es van esforçar per donar el millor de cadascun d'ells". Les disciplines esportives en les quals van participar són atletisme, natació, bàdminton, botxes, judo i gimnàstica rítmica.