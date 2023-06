Actualitzada 29/06/2023 a les 07:06

Jordi Lestang es va imposar en la categoria vermells al Trial de Pal, cursa del Campionat d’Andorra. Ben Dignan va ser segon i Quim Altés, tercer. En blaus, la victòria va ser per a Quim Arimany, en verds per a Ferran Jorba, en grocs va guanyar Joel Font i en sub 18, Jordan Almirón. La propera cursa serà el cap de setmana, al Trial de Canòlich.