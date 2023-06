Actualitzada 29/06/2023 a les 22:23

L'actual president de la Federació Andorrana de Futbol, Felix Álvarez, es presentarà a la reelecció als comicis que se celebraran el 14 de setembre, tal i com ha anunciat durant l'assemblea general ordinària que s'ha celebrat aquesta nit. Álvarez va accedir al càrrec fa quatre anys després de derrotar per 21 vots a 6 a Carles Riba, i buscarà un segon mandat.Durant l'assemblea s'ha aprovat un pressupost de 8,3 milions d'euros pel proper exercici, a més d'un superàvit de 220.000 per l'últim curs després de tenir uns ingressos de 8.881.662 euros i unes despeses de 8.578.128 euros. A més, també s'ha confirmat que la Lliga Multissegur Assegurances, que tindrà deu equips, arrencarà el 16 i 17 de setembre, i que tindrà un format de tres voltes (27 jornades).