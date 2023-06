El Suprem sanciona l'ACB pel cànon d'ascens

Li imposa una multa de 200.000 euros per “desproporcionat”

El Tribunal Suprem espanyol va sancionar l’ACB amb 200.000 euros per una conducta anticompetitiva per les condicions econòmiques “desproporcionades i discriminatòries” que exigia per l’ascens, allò que es coneixia com a cànon.



Aquesta resolució ve d’una denúncia del CB Tizona de Burgos, que es va guanyar l’ascens esportiu el 2014, però que no va poder pujar en no poder satisfer la quantia econòmica, a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Aquest òrgan va sancionar l’ACB amb 400.000 euros, però l’associació de clubs va recórrer i l’Audiència Nacional va anul·lar aquesta resolució el 2021.

Ara, dos anys després, el Tribunal