Carola Vila i Gina del Rio treballen a Font Romeu

Actualitzada 29/06/2023 a les 07:02

L’equip de fons de la FAE, amb Carola Vila i Gina del Rio, ha tancat una primera estada fora d’Andorra per començar a fer treball específic i un augment de la intensitat en hores i llargada en roller-ski. L’equip ha estat del 18 al 24 a Font Romeu (França), en la que ha estat la primera concentració de la pretemporada. “A casa havien fet més córrer i bici, i una mica de roller, però ara a Font Romeu s’ha incidit més en el roller”, va explicar l’entrenador, Xabier del Val. També s’han fet sessions de ciclisme, carrera a peu i gimnàs. “Hem augmentat la càrrega i les hores de roller-ski, ja més específic per anar afinant de cara a l’estiu”, va dir Del Val, que va afegir que “allà les carreteres són llargues i adequades al roller per a sortides llargues, amb terreny variat que és més difícil de trobar a casa”.