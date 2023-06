Actualitzada 29/06/2023 a les 07:05

La 52a edició del Ral·li d’Andorra Històric 2023 arribarà el 16 de setembre i tornarà a tenir la capital com a centre neuràlgic. La prova ampliarà l’oferta i afegirà a la modalitat de velocitat per a automòbils clàssics i Legend, els equips de Regularitat Sport. Hi haurà nou trams tancats al trànsit i prop de 80 quilòmetres de traçat.