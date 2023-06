La FAM anuncia els sis corredors que aniran al Mundial juvenil de Gran Sasso

Actualitzada 28/06/2023 a les 06:44

L’equip tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), juntament amb el seleccionador, Fabrizio Gravina, i el seleccionador juvenil, Guillem Campeny, van donar a conèixer els sis atletes que representaran Andorra en el Campionat Mundial juvenil, que tindrà lloc del 4 al 6 d’agost a Gran Sasso, Itàlia. Els sis atletes són Thomas Pereiro en la categoria Youth A, Max Palmitjavila en la categoria Youth B, Marc Casanova, David Rogé i Lea Ancion en la categoria Youth C, i Gerard Rogé en la categoria sub 23.El campionat s’enceta divendres 4 d’agost amb la prova vertical de 3,8 quilòmetres i 1.033 metres de desnivell positiu. Dissabte serà el torn de l’Sky Youth C i la sub 23 amb 23 quilòmetres de distància i 2.226 metres de desnivell positiu. Finalment, diumenge tindrà lloc la Sky Youth A i B amb 10 quilòmetres per recórrer i 1.100 metres de desnivell positiu.