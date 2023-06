L'Atlètic Escaldes, fora de la Champions (0-3)

L’equip de Fede Bessone rep massa càstig, cedeix davant el Buducnost i queda eliminat

Un dels principals esculls a les rondes preliminars de la Champions acostuma a ser el físic i el ritme. En aquest parany han caigut més d’un cop els equips andorrans i l’Atlètic Escaldes va claudicar al Kópavogsvöllur islandès, en bona part, per aquest motiu. El 0 a 3 rebut contra el Buducnost de Pogdorica deixa cert regust de lògica, però també d’haver pagat massa cares les errades. No va fer partit el grup de Bessone per encaixar una derrota tan important, però el primer gol del conjunt de Miodrag Dzudovic va ser un senyal. Una pèrdua en defensa va obrir