L'FC Andorra comença la lliga contra el Leganés, a Butarque

L'FC Andorra ja coneix el calendari per a la propera temporada, la 23-24, de la Lliga SmartBank després del sorteig celebrat a la Ciutat del Futbol de Las Rozas, a Madrid. El debut dels tricolors serà fora de casa i, curiosament, a Butarque contra el Leganés, el que va ser el darrer desplaçament del curs anterior. El primer partit a l'Estadi Nacional tindrà lloc el cap de setmana del 19 i 20 d'agost davant el Cartagena i l'equip d'Eder Sarabia tancarà el campionat regular a casa, el 2 de juny, contra un dels equips que pugen des de la Primera RFEF, el Ràcing de Ferrol. L'esperada trobada amb el RCD Espanyol trigarà, ja que l'equip blanc-i-blau visitarà el Nacional en la jornada 20 i l'Andorra no anirà a l'Stage Front de Cornellà-El Prat fins a la jornada 36, el cap de setmana del 21 d'abril. El darrer desplaçament de la temporada dels tricolors serà allà on va començar tot, al Carlos Tartiere de Oviedo.