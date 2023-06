Gerard de la Casa, amb ensurt inclòs, repeteix segon lloc a Viloria

Actualitzada 27/06/2023 a les 06:49

La localitat de Viloria, a la província d’Ourense, va ser el nucli central de la 5a Pujada a Valdeorras, prova que s’estrenava aquesta temporada en el calendari del Campionat d’Espanya de muntanya (CEM) i que no va resultar gens senzill per a Gerard de la Casa tot i repetir una segona posició. L’andorrà, al volant del Ford Fiesta WRX, va tenir un debut complicat a la prova gallega. En aquesta ocasió l’experiència del pilot andorrà i del seu equip van resultar decisius per superar un toc amb una tanca de seguretat en la primera carrera de diumenge, que el va deixar a prop de l’abandó. Al final va repetir una segona posició en la categoria 1, que aquesta vegada va tenir regust de triomf. De la Casa va explicar que “hem tingut sort, l’aparença exterior del Ford no va tenir la repercussió temuda inicialment, amb possibles problemes greus”.