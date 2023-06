El Valls del Nord es proclama subcampió d'Espanya aleví per equips

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:35

El Club de Tennis Taula Valls del Nord va assolir el subcampionat d’Espanya en categoria alevina per equips, en una competició que s’ha desenvolupat aquest cap de setmana a les instal·lacions d’Ifeza, a la localitat de Zamora. L’equip format per Oriol Martínez, Alexis Castillejo i Pau Soler i dirigit per Xavi Martínez va cedir a la final, on s’enfrontaven els dos caps de sèrie, davant el CTT Borges per 1 a 3. El camí abans d’accedir a la final el va iniciar l’equip andorrà sent primer de grup, en una primera fase on va superar el Karting Granada i l’Atlètic Sant Sebastià. A la fase final, el Valls del Nord va guanyar l’encreuament davant el CTM Almendralejo d’Extremadura (3-2), a l’Oloso Malovtm gallec (3-1) i al Tarinas Calella per 3 a 2. Avui es farà la disciplina de dobles i, a partir de demà, Oriol Martínez competirà en la categoria infantil.