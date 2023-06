El MoraBanc Andorra ja ha inscrit 530 nous abonats per al proper curs

Actualitzada 25/06/2023 a les 06:35

La resposta de l’afició del MoraBanc Andorra en el seu retorn a la Lliga ACB està sent fantàstica. El club tricolor ha inscrit ja 530 abonats nous per a la propera temporada, en una mostra irrefutable de l’entusiasme que està suposant per al públic el nou curs a l’elit del bàsquet espanyol. A hores d’ara, i tenint en compte que l’any passat el club es movia en unes xifres properes als 2.200 abonats –comptant els diferents compromisos i tots els partners–, l’activitat porta camí de superar els 2.000 i poder tenir a l’abast l’objectiu del club dels 2.500 abonats.La promoció de poder-se donar d’alta a la Lliga Endesa al mateix preu de LEB Or –entre 55 i 178 euros– és encara vàlida fins al 30 de juny i, de fet, el club inicia demà dilluns l’horari d’estiu de les oficines, a la Baixada del Molí, amb uns horaris de 8.30 h fins a les 15.30 h.