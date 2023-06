El dolç moment de Berto

Dos gols consecutius, un amb la selecció absoluta i un altre amb la sub-21, han posat el focus en el davanter del Betis Deportivo en aquesta finestra FIFA

Les merescudes vacances d’estiu, després d’un curs exigent i excitant, i abans d’una temporada marcada en vermell, li han caigut en un moment immillorable a Berto Rosas. La irrupció del davanter a la selecció absoluta i els seus gols amb el Betis Deportivo ja han fet espolsar-se al punta andorrà l’etiqueta de revelació. Berto és, malgrat la seva joventut –a l’agost farà 21 anys–, tota una realitat i un futbolista especial d’aquells que se sap que quan li arriba la pilota alguna cosa passarà i això no deixa de ser una notícia fantàstica per a una selecció com la tricolor.



