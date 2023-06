Naiara Liñán competeix però cau en dos 'rounds'

L’experiència de la rival, la israeliana Avishag Semberg, la clau

Naiara Liñán va estrenar la participació andorrana als Jocs Europeus de Cracòvia amb una derrota en dos rounds davant la israeliana Avishag Semberg en la categoria de -49 kg. La rival de la taekwondista tricolor, molt experimentada, amb molts recursos i que lluitarà pel bronze, es va imposar per 9 a 4 en el primer assalt i per 8 a 2 en el segon, deixant Liñán sense opcions.



L’entrenador de l’esportista andorrana, Óscar Gangoso, va reconèixer que “hem fet un bon paper i hem aguantat durant molts moments durant el combat, però l’experiència ha estat clau per decantar la balança”. En