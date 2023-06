Andorra tanca la Copa d'Europa amb una fantàstica setena plaça

La selecció finalitza la cita de Silèsia amb 269 punts i la millor posició mai assolida

La selecció andorrana ha abaixat el teló de la Copa d’Europa de les Nacions amb una sensacional setena posició a la classificació final de la tercera divisió. Es tracta de la millor classificació aconseguida mai, millorant la vuitena posició de l’any 2021, i aconseguint 269 punts. Irlanda va encapçalar la general amb Àustria i Israel, com a segon i tercer, i tots tres països van aconseguir l’ascens i competiran, per tant, a la segona divisió l’any 2025.



A la tercera i darrera jornada de la cita de Silèsia (Polònia) va destacar el 4x400 mixt i un relleu format per Alba i