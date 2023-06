Andorra reprèn la competició amb la disputa de la Copa Davis a Montenegro

Actualitzada 23/06/2023 a les 06:55

Andorra disputarà del 26 al 29 de juliol la present edició de la Copa Davis a Montenegro. L’equip capitanejat per JeanBa Poux formarà part del grup 4 i tindrà a com a rivals Albània, Armènia, Azerbaidjan, Islàndia, Kosovo i Liechtenstein.Per a la confecció de l’equip, Poux només compta amb Èric Cervós com a jugador fix “perquè ja està més rodat, ha jugat molts tornejos i entenc que s’ho mereixia”, i la resta de convocats, tal com s’ha fet en més d’una ocasió, sortiran d’un torneig classificatori. Damià Gelabert ja ha aconseguit la segona plaça i els jugadors tres i quatre sortiran d’entre Guillem Davasse, Pablo Carrascosa, Tomàs Aristot i César Echegoyen. L’equip definitiu quedarà resolt abans del 30 de juny, data límit per enviar la nòmina a la ITF, i un cop a Montenegro es coneixerà si el sistema de competició és de dos grups de tres.