La recuperació de Luz avança bé i serà present a l'inici de la pretemporada

Actualitzada 22/06/2023 a les 05:42

La recuperació de Rafa Luz segueix els terminis previstos després de la lesió que va patir al tram final de la temporada, i està previst que l’hispano­brasiler pugui arribar sense problemes a l’inici de la pretemporada del MoraBanc Andorra, que està prevista per a la segona setmana del mes d’agost.Luz va patir durant les últimes setmanes de competició un trencament muscular a l’isquiotibial de la cama dreta que va obligar-lo a jugar amb molèsties durant el tram final de la LEB Or i que van fer que no pogués estar al 100%. Luz ja havia patit anteriorment problemes en aquella zona i és per això que el club el va sotmetre a un tractament amb les màximes garanties per tal d’evitar una possible recaiguda, en un evolució que està sent positiva i que farà que Luz estigui disponible per a l’inici dels entrenaments.