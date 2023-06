Actualitzada 22/06/2023 a les 11:08

L’FC Andorra segueix rastrejant el mercat a la recerca d’opcions per reforçar la plantilla de cara a la propera temporada i, segons ha pogut saber el Diari, la secretaria tècnica dels tricolors ha tornat a preguntar aquest estiu per un objectiu que ja havia tingut en el passat, Álvaro Núñez. Es tracta d’un lateral dret que ha militat aquesta última temporada al Barça B i que quedarà lliure el 30 de juny, ja que va decidir no executar la clàsula de renovació de dos anys amb el filial blaugrana, com sí que pretenia l’entitat presidida per Joan Laporta.Núñez ja va estar al radar tricolor l’estiu passat quan, després de tota una vida a l’Athletic Club, va quedar lliure després de jugar al filial. En el seu moment el tècnic tricolor, Eder Sarabia, va reconèixer l’interès pel lateral dret, tot i que finalment va acabar signant pel Barça B. Al filial del conjunt blaugrana ha estat un dels homes importants a l’esquema de Rafa Márquez per aconseguir classificar-se per als play-off d’ascens, ja que en tota la temporada ha disputat 39 partits dels 40 possibles (sumant la lliga i el play-off d’ascens). A més, ha estat titular en tots els duels que ha jugat, i 36 dels 39 partits els ha jugat de manera íntegra, disputant un total de 3.494 minuts, anotant també un gol. L’acord a què van arribar totes dues parts l’estiu passat preveia un any fix, a més de la possibilitat d’allargar el vincle dues temporades més si totes dues parts hi estaven d’acord, però el futbolista va optar per no executar aquesta clàusula perquè no veia recorregut dintre del club blaugrana ni possibilitats d’acabar pujant al primer equip, i perquè volia provar d’iniciar un nou projecte dintre del futbol professional espanyol, segons alguns mitjans bascos.L’FC Andorra, però, no és l’únic pretendent que té el lateral, ja que fonts properes al futbolista van assegurar al Diari que el jove de 22 anys també compta amb altres propostes de Segona Divisió com, per exemple, les de l’Sporting de Gijón, Osca i Tenerife. En tot cas, l’entitat tricolor ha perdut aquest estiu els tres laterals que tenia a la plantilla la temporada passada, ja que Alti va signar pel Vila-real, i Dani Morer i Àlex Petxarroman van complir ja la seva cessió i tornaran als seus clubs d’origen. En canvi, el club va tancar l’arribada de Migue Leal, també lateral dret, procedent del Vila-real B, en la que és l’única incorporació del club tricolor que s’ha confirmat fins al moment.S’haurà de veure, però, quina és la configuració final de la plantilla per part de la secretaria tècnica, ja que l’entitat volia intentar una nova cessió per part de l’Athletic Club d’Àlex Petxarroman, i quina afectació podria tenir o no aquest retorn del jugador basc en l’arribada de Núñez, en el sentit de comptar amb dos laterals drets o tenir-ne tres si acaba tornant Petxarroman, tal com ha passat aquest últim curs amb Morer, Alti i el mateix Petxarroman.L’FC Andorra té previst tornar a la feina el 6 de juliol després de les vacances dels futbolistes i el cos tècnic, tot i que encara, ni de bon tros, sense la plantilla definitiva. De fet, des de l’entitat es preveu que el mercat de fitxatges sigui força llarg i que moltes de les operacions no s’acabin tancant en aquestes primeres setmanes de mercat, sinó que s’hagi d’esperar fins al tram final igual que ja va passar durant la temporada passada.