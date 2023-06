Iker Álvarez renova amb el Vila-real fins al 2026

Actualitzada 22/06/2023 a les 05:44

Iker Álvarez de Eulate serà jugador del Vila-real fins al 2026, després que el club castellonenc anunciés ahir la seva renovació. El porter internacional acabava contracte el 30 de juny del 2024 i ara allargarà el seu vincle com a groguet dos anys més, fins al 30 de juny del 2026.Álvarez de Eulate va arribar al conjunt castellonenc la temporada 2017-2018 per incorporar-se a l’equip juvenil procedent del Gimnàstic de Manresa, i des de llavors va anar jugant a tots els esglaons del futbol base groguet, amb el juvenil, el Vila-real C a Tercera RFEF i el Vila-real B primer a Primera RFEF i enguany a Segona Divisió.En aquesta primera temporada dintre del futbol professional, el porter internacional ha disputat un total de 23 partits, amb 2.070 minuts. En aquesta estrena a l’elit, el porter internacional ha encaixat 31 gols. Més enllà de la feina amb el club, aquesta temporada s’ha acabat de consolidar com a porter titular de la selecció absoluta.