El Constitucional admet el recurs d'Emili Puig pel retard de la justícia

Actualitzada 22/06/2023 a les 05:41

El Tribunal Constitucional va admetre la petició de l’exdirector i gerent de l’FC Andorra Emili Puig, perquè s’estudiï la vulneració de drets per la inactivitat de la Batllia. El TC va acceptar el recurs d’empara que havia presentat la defensa de Puig el 30 de maig passat, en què s’al·legava la vulneració dels drets a un procés degut i a un judici de durada raonable per la causa que se segueix contra ell per uns suposats delictes mentre estava al capdavant de l’entitat tri­color.El procediment va arrencar el maig del 2013, quan Puig va ser detingut per la policia per un suposat delicte patrimonial que el va tenir dos mesos empresonat de manera preventiva, en una mesura que posteriorment acabaria sent declarada inconstitucional. Des de llavors no hi ha hagut cap moviment amb relació al cas i la defensa va demanar que “s’adoptin les mesures necessàries per fer cessar aquestes vulneracions”.