Andorra puja al sisè lloc a la segona jornada a Silèsia

Actualitzada 22/06/2023 a les 12:44

Andorra va pujar a la sisena posició després de la segona jornada de la Copa d’Europa de Nacions d’atletisme en la seva tercera divisió que s’està celebrant a la regió polonesa de Silèsia. L’equip nacional va millorar un lloc respecte al primer dia de proves, i ara és sisè amb 196 punts, només un més que Geòrgia, després que s’hagin disputat ja 25 de les 37 disciplines programades. Per davant dels tricolors hi ha Bòsnia amb 238,5 punts, mentre que els llocs d’ascens són de moment per a les tres favorites, Irlanda, Àustria i Malta.L’equip nacional va sumar ahir només el podi de Cristina Martins, que va ser segona a la sèrie B dels 800 metres amb un temps final de 2’17”14 que va suposar-li la millor marca personal. Més enllà d’aquest podi, el dia d’ahir es van batre també tres rècords d’Andorra, ja que les germanes Alba i Duna Viñals van rebaixar les marques nacionals en els 100 tanques i en els 400 tanques, deixant els nous rècords en 14”68 i 1’00”22, respectivament. A més, el relleu 4x100 amb Alba Viñals, Duna Viñals, Carlota Màlaga i Jana Rodríguez va rebaixar la marca fins a deixar-la en 48”61. Per últim, Pol Herreros, en els 110 metres tanques, i Carles Gómez, en els 1.500 metres, van aconseguir també millorar les seves marques personals. Avui hi haurà l’última jornada.