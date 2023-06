La selecció masculina cau a les semifinals del Preeuropeu contra Xipre

Actualitzada 19/06/2023 a les 06:57

La selecció masculina de 3x3 va caure a les semifinals del Preeuropeu que va celebrar-se a Limassol, Xipre, després de perdre precisament contra el combinat amfitrió per 15-11 en un duel igualat, i quedar-se així sense opcions de classificar-se per a l’Europeu del setembre.L’equip format per Oriol Fernández, Dani Monfreita, Sergi Marín i Bruno Bartolomé havia guanyat els dos duels de dissabte, i diumenge al matí es va imposar-se a Albània 16-15 a la pròrroga per ser primers de grup, però van acabar caient a les semifinals contra Xipre.