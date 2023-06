El MoraBanc Andorra confirma la renovació de Dos Anjos

Actualitzada 19/06/2023 a les 12:19

El MoraBanc Andorra ha confirmat la renovació de Felipe Dos Anjos, que serà tricolor fins al 2025. El jugador brasiler era un dels tres jugadors de l'equip que acabaven contracte aquest estiu a més de Micah Speight i Thomas Schreiner, però des del primer moment des del club es va transmetre la voluntat de que seguís en el retorn a l'ACB com així ha estat.

A la seva única temporada com a tricolor, Dos Anjos ha disputat un total de 35 partits entre LEB Or i Copa Princesa (tots els possibles), amb una mitjana d'11,6 punts, 6,9 rebots i 18 crèdits de valoració, anant de menys a més al llarg del curs, i acabant com una de les referències del MoraBanc Andorra per aconseguir l'ascens a l'ACB.

El director general del club, Francesc Solana, ha manifestat sobre aquesta renovació que "a banda del gran rendiment que va donar de Felipe dos Anjos destaquem la seva capacitat de treball per seguir millorant i evolucionant el seu joc", i ha agregat que "estem molt contents amb aquesta renovació perquè pensem que amb aquesta actitud Felipe continua tenint molt marge de millora".