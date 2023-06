El PS demana per l'estat de les instal·lacions dels Jocs d'Andorra 2025

Actualitzada 19/06/2023 a les 06:58

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, va entrar a tràmit parlamentari quatre preguntes sobre les instal·lacions que acolliran els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, així com quin és el seu estat. Segons va informar el Partit Socialdemòcrata, les qüestions venen arran de les declaracions del Secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, que va assegurar que la pista d’atletisme de l’Estadi Comunal estava en condicions i que només necessitava petits ajustaments.En l’escrit presentat a Sindicatura per Baró, el conseller general va demanar quines són les instal·lacions esportives que s’utilitzaran per als Jocs del 2025, quines són les condicions actuals, quina previsió de millores té el Govern per a les instal·lacions que ho requereixin, i si s’està fent un seguiment de l’estat de les instal·lacions que depenen dels diferents comuns.