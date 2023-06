Bicentenari tricolor

Andorra visita Israel la quarta jornada del Preeuropeu en el que serà el partit 200 de la història del combinat nacional

La selecció masculina absoluta disputarà aquesta nit a Israel el partit 200 de la seva història en la quarta jornada de la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2024. Lluny queda ja aquell 13 de novembre del 1996 quan Andorra va estrenar-se amb un partit amistós a l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella davant d’Estònia, que va acabar amb derrota per 1-6. El combinat nacional va disputar set amistosos més (inclòs un contra Brasil abans del Mundial de França 1998) abans de debutar en competició oficial a la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2000, on va compartir grup,