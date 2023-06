Es manté el preu dels gols, i hi ha una petita pujada a tribuna

L’FC Andorra va encetar ahir al vespre la campanya d’abonaments per al curs 2023-2024 sota el lema Sense por a les altures, amb uns carnets que aniran des dels 70 fins als 210 euros. De fet, els preus de darrere de les porteries es mantenen en 70 i 90 euros, i on hi ha un lleuger augment serà a tribuna, amb preus de 100, 125 o 160 euros per a les renovacions (abans eren de 90, 100 i 125), i 135, 165 o 210 euros per a les noves altes (abans costaven 120, 130 i 165).



El procés de renovació es