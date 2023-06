Toni Bou es mostra irresistible a Sant Julià

El pilot resident s’imposa amb solvència i supera Busto en la primera cursa de la cita andorrana

Toni Bou va fer el bo el pronòstic i va confirmar fil per randa el guió previst. El pilot resident va dominar amb solvència la primera jornada del TrialGP de Sant Julià de Lòria, cinquena data del calendari del Campionat del Món de Trial GP. L’absència d’Adam Raga –un trencament de menisc que fins ara no li impedia competir ja fa un temps que li fa la guitza– va obrir el camí per Bou i Busto i per la lluita pel podi.



El resident es va imposar després de sumar 23 peus de penalització en les dues voltes pels 45 de