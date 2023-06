La selecció masculina buscarà avui el bitllet per a les semifinals

Actualitzada 18/06/2023 a les 06:41

La selecció masculina de bàsquet 3x3 necessita avui la victòria davant Albània per classificar-se directament per a les semifinals del Preeuropeu que s’està celebrant a Xipre. L’equip tricolor, format per Oriol Fernández, Daniel Mofreita, Sergi Marín i Bruno Bartolomé, va guanyar els dos partits contra Kosovo (19-11) i davant Irlanda (21-16) i una tercera victòria li donaria l’accés a la fase final com a líder del seu grup.Pitjor sort va tenir la selecció femenina, que va perdre els tres partits que va jugar i es va quedar sense opcions per classificar-se. El combinat format per Cristina Andrés, Noah Micó, Clàudia Brunet i Anna Mañà va cedir davant Kosovo (16-18) i va caure amb claredat contra les amfitriones, Xipre, (9-21) i davant Luxemburg, en el darrer partit de la jornada, per 8 a 21.